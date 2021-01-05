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Число скончавшихся от коронавируса пациентов в Югре достигло 562

Пять жителей Югры не смогли пережить пандемию

Число скончавшихся от коронавируса пациентов в Югре достигло 562
фото: siapress.ru

Еще пять югорских пациентов скончались от коронавируса накануне. Таким образом, за весь период пандемии от COVID-19 умерли 562 человека. Информацию об этом предоставил местный оперативный штаб.

Напомним, что за минувший день выявлено 218 новых случаев. Состояние 106 пациентов тяжелое, 52 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки излечились 203 человека, за весь период пандемии – 38 716 югорчан.

Больше всего зараженных зарегистрировали в Сургуте, Нижневартовске и Нягани. Меньше всего – в Пыть-Яхе, Белоярском и Нижневартовском районах.


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Сегодня в 10:32, просмотров: 96, комментариев: 0
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