Пять жителей Югры не смогли пережить пандемию

Еще пять югорских пациентов скончались от коронавируса накануне. Таким образом, за весь период пандемии от COVID-19 умерли 562 человека. Информацию об этом предоставил местный оперативный штаб.

Напомним, что за минувший день выявлено 218 новых случаев. Состояние 106 пациентов тяжелое, 52 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки излечились 203 человека, за весь период пандемии – 38 716 югорчан.

Больше всего зараженных зарегистрировали в Сургуте, Нижневартовске и Нягани. Меньше всего – в Пыть-Яхе, Белоярском и Нижневартовском районах.