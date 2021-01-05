Новые случаи заболевания коронавирусом выявили в 19 городах и районах ХМАО

В Югре за сутки коронавирус выявили у 218 местных жителей. За весь период пандемии 42 415 человек оказались заражены. Об этом сообщает местный оперативный штаб.
Новые случаи обнаружили в 19 муниципалитетах округа:
- Сургут – 50;
- Нижневартовск – 36;
- Нягань – 22;
- Кондинский район – 19;
- Мегион – 13;
- Нефтеюганский район – 10;
- Ханты-Мансийск – 9;
- Советский район – 9;
- Березовский район – 8;
- Октябрьский район – 8;
- Сургутский район – 6;
- Когалым – 5;
- Нефтеюганск – 5;
- Радужный – 5;
- Урай – 4;
- Югорск – 3;
- Пыть-Ях – 2;
- Белоярский район – 2;
- Нижневартовский район – 2.
«На момент выявления у 168 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 43 зафиксирована пневмония, у 7 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 202 случаях. По 16 контакты уточняются. Состояние 106 пациентов тяжелое, 52 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – отметили в пресс-службе оперштаба.