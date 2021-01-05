Новые случаи заболевания коронавирусом выявили в 19 городах и районах ХМАО

В Югре за сутки коронавирус выявили у 218 местных жителей. За весь период пандемии 42 415 человек оказались заражены. Об этом сообщает местный оперативный штаб.

Новые случаи обнаружили в 19 муниципалитетах округа:

Сургут – 50;

Нижневартовск – 36;

Нягань – 22;

Кондинский район – 19;

Мегион – 13;

Нефтеюганский район – 10;

Ханты-Мансийск – 9;

Советский район – 9;

Березовский район – 8;

Октябрьский район – 8;

Сургутский район – 6;

Когалым – 5;

Нефтеюганск – 5;

Радужный – 5;

Урай – 4;

Югорск – 3;

Пыть-Ях – 2;

Белоярский район – 2;

Нижневартовский район – 2.

«На момент выявления у 168 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 43 зафиксирована пневмония, у 7 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 202 случаях. По 16 контакты уточняются. Состояние 106 пациентов тяжелое, 52 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – отметили в пресс-службе оперштаба.