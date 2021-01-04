33 югорских и тюменских юниора самостоятельно отказались от соревнования

33 юниора-биатлониста, которые должны были представить Югру и Тюменскую область, массово отказались от участия во всероссийских соревнованиях «Ижевская винтовка» – к такому решению они пришли после приезда экспертов РУСАДА. Информацию об этом опубликовал «Весь спорт».

Несмотря на такой поспешный отказ, в Союзе биатлонистов России отмечают, что инцидент не останется без внимания, а спортсмены все равно не освободятся от проверки:

«В любом случае снятие с соревнований не освобождает спортсмена от контроля со стороны антидопинговых служб», — прокомментировал для издания ТАСС президент СБР Виктор Майгуров.