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За первые два дня нового года в ХМАО произошло 35 пожаров

Чаще всего в Югре за первые дни 2021 года горели дачи, машины и бани

За первые два дня нового года в ХМАО произошло 35 пожаров
фото: МЧС России

За первые два дня года в Югре зарегистрировано 35 пожаров. По сообщениям МЧС, чаще всего горели дачи, объекты жилого сектора, транспортные средства и бани. Основные причины — нарушения, связанные с эксплуатацией печей, два пожара произошли из-за нарушений правил пожарной безопасности при использовании пиротехнических изделий.

«Пожарно-спасательными подразделениями спасены материальные ценности на сумму более 11 миллионов рублей. Сотрудники четыре раза привлекались к оказанию помощи при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий. Всего от огня пострадали 23 строения и 9 транспортных средств. Травмы получили 2 человека.», – прокомментировали в пресс-центре экстренных служб.


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Сегодня в 15:14, просмотров: 200, комментариев: 0
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