За весь период пандемии от COVID-19 умерло 557 жителей ХМАО

В Югре семь пациентов скончались от коронавируса накануне. Таким образом, за весь период пандемии в регионе от COVID-19 умерли 557 человек. Информацию об этом предоставил местный оперативный штаб.

Напомним, что за прошедшие сутки диагноз подтвердился в 233 случаях. Состояние 100 пациентов тяжелое, 54 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки излечились 204 человек, за весь период пандемии – 38 513 югорчан.

Больше всего заболевших зарегистрировали в Сургуте, Нижневартовске и Мегионе. Меньше всего – в Пыть-Яхе.