16+
Логотип Сиапресс
USD  73,8757   EUR  90,7932  

Новости

Больше новостей
Когда вы планируете убрать ёлку?
Комментировать
0
Как вы отпраздновали Новый год?

Хорошо 69%

Плохо 8%

Не праздновал(а) 16.8%

Не знаю 6.2%

Всего голосов: 113

Комментировать
0
Больше опросов

Семь югорчан скончались от коронавируса накануне

За весь период пандемии от COVID-19 умерло 557 жителей ХМАО

Семь югорчан скончались от коронавируса накануне
фото: siapress.ru

В Югре семь пациентов скончались от коронавируса накануне. Таким образом, за весь период пандемии в регионе от COVID-19 умерли 557 человек. Информацию об этом предоставил местный оперативный штаб.

Напомним, что за прошедшие сутки диагноз подтвердился в 233 случаях. Состояние 100 пациентов тяжелое, 54 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки излечились 204 человек, за весь период пандемии – 38 513 югорчан.

Больше всего заболевших зарегистрировали в Сургуте, Нижневартовске и Мегионе. Меньше всего – в Пыть-Яхе.


нравится (0) не нравится (0)
04 января в 10:18, просмотров: 2176, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Мужчина, летевший из Нижневартовска, возомнил себя Терминатором и требовал от бортпроводников кофе, одежду и мотоцикл 1442
  2. Региональный мусорный оператор привлечет дополнительную технику для вывоза ТКО 1297
  3. Не выдержала проводка: следователи высказали версию о возникновении пожара, где погибло трое сургутян 1286
  4. Уральский сотрудник ДПС спас детей от аварии // ВИДЕО 1179
  5. Число скончавшихся от коронавируса пациентов в Югре достигло 562 1157
  6. ​СИА-ПРЕСС 2020. Шок года: Последний довод 1116
  7. Жители Сургута, выходившие на пикет из-за незаконченной кровли, добились справедливости 1092
  8. В Сургутском районе столкнулись две иномарки 1023
  9. ​СИА-ПРЕСС 2020. Ужас года: Монстры из сети 851
  10. Сургут и Нижневартовск признаны наименее социально конфликтными 841
  1. ​В Сургуте на Рационализаторов разорвало отапливаемый котел – погиб человек 4249
  2. Все в дыму: в сургутском гипермаркете «Магнит» произошел пожар 4035
  3. Вартовчанин лишился 39 тысяч рублей: его развела девушка, которая попросила оплатить праздничный ужин на свидании 3909
  4. Шестая смерть за три дня: ​в Сургуте на улице Профсоюзов обнаружили труп мужчины 3593
  5. Пожар в сургутской многоэтажке унес жизни трех человек 3557
  6. ​В команде «Неизвестных» пополнение: на пост главы Сургута зарегистрирован 41-й кандидат 3479
  7. ​В Нижневартовске женщина допустила ошибку за рулем и устроила ДТП, в котором пострадал ребенок 3418
  8. ​Кто хочет стать главой Сургута? // СПИСОК ПРЕТЕНДЕНТОВ 3198
  9. СИА-ПРЕСС 2020. Десятка лучших фильмов про Новый Год и Рождество 3009
  10. ​При пожаре на одной из сургутских дач погибло два человека 2935
  1. Сургутянин поджег чужой «Инфинити» // ВИДЕО 15862
  2. ​Вартовчанин, спасая машину от морозов, надел на нее чехол // ФОТОФАКТ 14279
  3. ​В Сургуте задержали претендента на мэрское кресло, «как опасного преступника» 13631
  4. ​Непонятно это все 13366
  5. ​Такой Женя нам не нужен! 13329
  6. ​Очень хороший специалист: врач травмцентра Сургута, обвиняемый во взяточничестве, продолжает работать 12727
  7. Аквилон, Вершина, Джуманджи: в Сургуте продают десять известных зданий 11892
  8. ​За выходные на дорогах Югры погибли пять человек 10651
  9. ​На дороге в Нефтеюганске умер водитель «Лады» 10281
  10. 31 декабря будет в Югре выходным днем, но его придется отработать 9976

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2020.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика