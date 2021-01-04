В 18 муниципалитетах ХМАО зарегистрированы новые случаи заболевания COVID-19

В Югре за минувший день коронавирус подтвердился у 233 человек. Всего за пандемию эту болезнь выявили у 42 197 местных жителей. Об этом сообщает местный оперативный штаб.
Новые случаи территориально распределились так:
- Сургут – 61;
- Нижневартовск – 28;
- Мегион – 24;
- Нягань – 21;
- Ханты-Мансийск – 20;
- Урай – 14;
- Нефтеюганский район – 12;
- Октябрьский район – 9;
- Когалым – 6;
- Покачи – 6;
- Югорск – 6;
- Нефтеюганск – 5;
- Сургутский район – 5;
- Радужный – 4;
- Нижневартовский район – 4;
- Советский район – 4;
- Лангепас – 3;
- Пыть-Ях – 1.
«На момент выявления у 175 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 56 зафиксирована пневмония, у 2 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 217 случаях. По 16 контакты уточняются. Состояние 100 пациентов тяжелое, 54 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – рассказали в пресс-службе оперштаба.