В 18 муниципалитетах ХМАО зарегистрированы новые случаи заболевания COVID-19

В Югре за минувший день коронавирус подтвердился у 233 человек. Всего за пандемию эту болезнь выявили у 42 197 местных жителей. Об этом сообщает местный оперативный штаб.

Новые случаи территориально распределились так:

Сургут – 61;

Нижневартовск – 28;

Мегион – 24;

Нягань – 21;

Ханты-Мансийск – 20;

Урай – 14;

Нефтеюганский район – 12;

Октябрьский район – 9;

Когалым – 6;

Покачи – 6;

Югорск – 6;

Нефтеюганск – 5;

Сургутский район – 5;

Радужный – 4;

Нижневартовский район – 4;

Советский район – 4;

Лангепас – 3;

Пыть-Ях – 1.

«На момент выявления у 175 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 56 зафиксирована пневмония, у 2 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 217 случаях. По 16 контакты уточняются. Состояние 100 пациентов тяжелое, 54 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – рассказали в пресс-службе оперштаба.