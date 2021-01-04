Югра попала в топ везучих регионов по числу лотерейных миллионеров

Югра попала в топ самых везучих регионов – в первый день 2021 года 14 жителей округа стали миллионерами после выигрыша в лотерее. Столько же стали обладателями денежного приза в размере 706 577 рублей.

Отмечается, что первые три строчки рейтинга заняли Москва (113 жителей столицы стали лотерейными миллионерами), Санкт-Петербург (там повезло 45 горожанам), Башкирия (22 человека купили выигрышные билеты). Также в списке числятся Краснодарский край, Московская и Свердловская области.

«Всего в новогоднем розыгрыше выиграло 11 752 012 билетов. Общая сумма всех выигрышей составила 2 325 358 701 рубль. Миллионером стал 581 участник. Еще 593 участника закрыли все 30 чисел одновременно на 68-м ходу и разделили между собой оставшиеся 419 призов по миллиону», –сообщили в пресс-службе «Русского лото».