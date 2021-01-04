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В первый день года 14 югорчан выиграли миллион в лотерее

Югра попала в топ везучих регионов по числу лотерейных миллионеров

В первый день года 14 югорчан выиграли миллион в лотерее
фото: pixabay.com

Югра попала в топ самых везучих регионов – в первый день 2021 года 14 жителей округа стали миллионерами после выигрыша в лотерее. Столько же стали обладателями денежного приза в размере 706 577 рублей.

Отмечается, что первые три строчки рейтинга заняли Москва (113 жителей столицы стали лотерейными миллионерами), Санкт-Петербург (там повезло 45 горожанам), Башкирия (22 человека купили выигрышные билеты). Также в списке числятся Краснодарский край, Московская и Свердловская области.

«Всего в новогоднем розыгрыше выиграло 11 752 012 билетов. Общая сумма всех выигрышей составила 2 325 358 701 рубль. Миллионером стал 581 участник. Еще 593 участника закрыли все 30 чисел одновременно на 68-м ходу и разделили между собой оставшиеся 419 призов по миллиону», –сообщили в пресс-службе «Русского лото».


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03 января в 22:15, просмотров: 1787, комментариев: 2
Комментарии:
Женя Рыкеева
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04 января в 15:34
Сразу столько миллионеров) Поздравляю.
вера
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04 января в 23:16
повезло же ,круто
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