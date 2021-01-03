За сутки от коронавируса скончалось четверо пациентов из ХМАО

За минувшие сутки от коронавируса умерло четверо югорчан. За весь период пандемии в регионе скончались 550 пациентов, проходивших лечение от ковида. Информацию об этом предоставил местный оперативный штаб.

Напомним, что накануне в регионе выявили 224 новых случая заражения COVID-19. Состояние 103 пациентов тяжелое, 54 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки излечились 174 человека, за весь период пандемии – 38 309 югорчан.

Больше всего инфицированных зарегистрировали в Сургуте и Ханты-Мансийске. Меньше всего – в Пыть-Яхе и Радужном.