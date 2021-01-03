В Югре больше 100 пациентов с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии

В Югре за прошедший день коронавирус подтвердился у 224 человек. За весь период пандемии 41 964 местных жителя оказались заражены. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Новые случаи заболевания выявили в 16 муниципалитетах округа:

Сургут – 54;

Ханты-Мансийск – 24;

Советский район – 23;

Нягань – 22;

Сургутский район – 20;

Нефтеюганск – 19;

Югорск – 10;

Когалым – 9;

Урай – 9;

Нефтеюганский район – 7;

Октябрьский район – 6;

Мегион – 5;

Нижневартовск – 5;

Ханты-Мансийский район – 5;

Пыть-Ях – 3;

Радужный – 3.

«На момент выявления у 178 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 37 зафиксирована пневмония, у 9 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 214 случаях. По 10 контакты уточняются», – отметили в пресс-службе оперативного штаба. Состояние 103 пациентов оценивается как тяжелое, 54 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.