В Югре за 11 месяцев 2020 года родилось больше 18,5 тысяч детей

По данным родильных отделений и перинатальных центров округа, в Югре под Новый год родилось девять малышей. Первой в 2021 году появилась на свет девочка в Нягани в 1:05. Родители дали ей имя Сара. Она родилась с вес 3650 гр, ростом 53 см. Затем в Советском в 4:35 появилась еще одна девочка – Станислава. Вес новорожденной – 2890 гр, рост 53 см. А в 4:40 в Нефтеюганске на свет появился мальчик, весом 3 кг, рост – 50 см.

Всего, по данным медучреждений округа, в новогоднюю ночь родилось 9 малышей: 5 девочек и 4 мальчика. Статистика за 2020 год говорит о том, что мальчиков в Югре родилось больше, чем девочек. За 11 месяцев на свет появился 18531 новорожденный. Из них 9483 – мужского пола, 9048 – женского. Также известно, что за этот период 462 семьи стали родителями двойняшек, в шести югорских семьях родилась тройня.