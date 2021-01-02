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​Еще 226 случаев коронавируса нашли в Югре

За второй день года в Югре зафиксировано 226 случаев коронавируса

​Еще 226 случаев коронавируса нашли в Югре
Фото pixabay.com

Второй день 2021 года пополнил статистику выявленных случаев коронавируса в Югре на 226 случаев. Теперь в регионе суммарно заразились 41 740 человек. В лидерах – Сургут с 57 заболевших, далее идут Нягань (28), Сургутский район (22), Нижневартовск и Нефтеюганский район (по 15). Лучше всего ситуация в Мегионе – там всего один новый случай за сутки.

Как сообщает оперштаб по борьбе с заразой, у шести человек «корона» обнаружилась при полном отсутствии симптомов, у 43 – при наличии пневмонии, а у 177 – с признаками ОРВИ. В настоящий момент в регионе почти девять тысяч человек находятся под наблюдением врачей либо на самоизоляции, и почти 150 тысяч с контроля сняты. В тяжелом состоянии находятся 106 наших земляков, из них к ИВЛ подключены 62 человека. За время пандемии непосредственно от коронавируса умерли 546 югорчан.


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Сегодня в 11:24, просмотров: 395, комментариев: 0
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