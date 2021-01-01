Число пациентов с коронавирусом в Югре на сегодня составляет 41 514 человек

Еще 220 югорчан заболели коронавирусом за последний день 2020 года: информацию о числе пациентов передает региональный оперштаб. В лидерах среди 21 муниципалитета округа — Ханты-Мансийск, Сургут и Нефтеюганск. Места в этом своеобразном антирейтинге распределились так:

Ханты-Мансийск – 41; Сургут – 30; Нефтеюганск – 22; Мегион – 15; Нягань – 15; Нефтеюганский район – 15; Советский район – 12; Когалым – 10; Урай – 10; Сургутский район – 8; Нижневартовск – 7; Пыть-Ях – 6; Ханты-Мансийский район – 5; Лангепас – 4; Радужный – 4; Березовский район – 4; Октябрьский район – 4; Нижневартовский район – 3; Югорск – 2; Белоярский район – 2; Кондинский район – 1.

Только трое из всех пациентов не почувствовали никаких симптомов COVID-19. Как обычно, у большинства (в данном случае — у 186 югорчан) наблюдаются признаки ОРВИ, у 31 — пневмония.

Всего же в Югре с учетом нынешних данных число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 41 514 человек.