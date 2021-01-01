Число пациентов с коронавирусом в Югре на сегодня составляет 41 514 человек

Еще 220 югорчан заболели коронавирусом за последний день 2020 года: информацию о числе пациентов передает региональный оперштаб. В лидерах среди 21 муниципалитета округа — Ханты-Мансийск, Сургут и Нефтеюганск. Места в этом своеобразном антирейтинге распределились так:
- Ханты-Мансийск – 41;
- Сургут – 30;
- Нефтеюганск – 22;
- Мегион – 15;
- Нягань – 15;
- Нефтеюганский район – 15;
- Советский район – 12;
- Когалым – 10;
- Урай – 10;
- Сургутский район – 8;
- Нижневартовск – 7;
- Пыть-Ях – 6;
- Ханты-Мансийский район – 5;
- Лангепас – 4;
- Радужный – 4;
- Березовский район – 4;
- Октябрьский район – 4;
- Нижневартовский район – 3;
- Югорск – 2;
- Белоярский район – 2;
- Кондинский район – 1.
Только трое из всех пациентов не почувствовали никаких симптомов COVID-19. Как обычно, у большинства (в данном случае — у 186 югорчан) наблюдаются признаки ОРВИ, у 31 — пневмония.
Всего же в Югре с учетом нынешних данных число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 41 514 человек.