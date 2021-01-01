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​Плюс 220 «коронованных»: в 21 муниципалитете Югры выявили новых заболевших COVID-19

Число пациентов с коронавирусом в Югре на сегодня составляет 41 514 человек

​Плюс 220 «коронованных»: в 21 муниципалитете Югры выявили новых заболевших COVID-19
Фото: pixabay.com

Еще 220 югорчан заболели коронавирусом за последний день 2020 года: информацию о числе пациентов передает региональный оперштаб. В лидерах среди 21 муниципалитета округа — Ханты-Мансийск, Сургут и Нефтеюганск. Места в этом своеобразном антирейтинге распределились так:

  1. Ханты-Мансийск – 41;
  2. Сургут – 30;
  3. Нефтеюганск – 22;
  4. Мегион – 15;
  5. Нягань – 15;
  6. Нефтеюганский район – 15;
  7. Советский район – 12;
  8. Когалым – 10;
  9. Урай – 10;
  10. Сургутский район – 8;
  11. Нижневартовск – 7;
  12. Пыть-Ях – 6;
  13. Ханты-Мансийский район – 5;
  14. Лангепас – 4;
  15. Радужный – 4;
  16. Березовский район – 4;
  17. Октябрьский район – 4;
  18. Нижневартовский район – 3;
  19. Югорск – 2;
  20. Белоярский район – 2;
  21. Кондинский район – 1.

Только трое из всех пациентов не почувствовали никаких симптомов COVID-19. Как обычно, у большинства (в данном случае — у 186 югорчан) наблюдаются признаки ОРВИ, у 31 — пневмония.

Всего же в Югре с учетом нынешних данных число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 41 514 человек.


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Сегодня в 13:28, просмотров: 149, комментариев: 0
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