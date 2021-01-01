Все новогодние каникулы добровольцы Югры отработают в обычном режиме

Волонтеры гуманитарного добровольческого корпуса Югры все новогодние праздники отработают в обычном режиме. Исключение сделают для Нижневартовска, где первые три дня года станут выходными, и для отдельных поселений, где, впрочем, организуют посменное дежурство.

Причина все та же: коронавирус. «Опыт пандемии показал, что для сохранения здоровья старшего поколения лучший способ минимизировать риски — по возможности ограничить контакты пожилых людей. И чтобы в праздник пенсионеры не чувствовали себя одинокими, югорские добровольцы участвуют в акциях «Новый год в каждый дом» и «От сердца к сердцу», — отмечают представители Гуманитарного корпуса округа.

Так, в Сургуте волонтеры виртуально посетили детей, которые на Новый год остались в больницах: они записали для них видеообращение в образах сказочных героев. Естественно, каждый из детей получил подарок к празднику.

В Нижневартовске перед Новым годом запустили акцию «От сердца к сердцу» для 62 паллиативных детей; в соседнем Нижневартовском, а также в Октябрьском районе добровольцы в течение каникул будут доставлять продуктовые наборы нуждающимся — пенсионерам, инвалидам, одиноким людям и труженикам тыла.

Подарки развезут Деды Морозы в Нефтеюганском районе: гостей ждут в малоообеспеченных семьях и семьях с инвалидами. В Советском районе сказочные персонажи придут в многодетные семьи. В Ханты-Мансийском районе добровольцы будут переодеваться в волшебников по заявкам от населения.

Волонтеры Кондинского района, помимо прочего, все каникулы будут на выезде — проверять домовладения в целях обеспечения здоровья и безопасности празднующих: всего будет совершено порядка пяти тысяч выездов.

«За весь период борьбы с коронавирусом добровольцы Югры оказали помощь более чем 20 тысячам жителей региона», — дают справку в Гуманитарном добровольческом корпусе: на сегодня там работают 860 человек.

Обратиться к ним за помощью можно, позвонив на горячую линию Штаба добровольцев Югры по противодействию распространения COVID-19 — 8 (3462) 55-08-89 или через сайт Гумкорпус.рф, разместив информацию в поле «Получить помощь». Заявку получат добровольцы в соответствующем муниципалитете, обращения обычно выполняются в течение одного-трех дней.