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Четверо югорчан, проходивших лечение от коронавируса, скончались накануне

За весь период пандемии умер 541 житель Югры

Четверо югорчан, проходивших лечение от коронавируса, скончались накануне
Фото: siapress.ru

Четырем югорским пациентам не смогли помочь врачи – они скончались от коронавируса накануне. Таким образом, за весь период пандемии от COVID-19 умер 541 человек. Информацию об этом предоставили представители оперативного штаба.

Напомним, что накануне выявили 223 новых случая заражения. Сейчас более трех тысяч пациентов проходят лечение. За последние сутки выздоровели 219 человек. За весь период пандемии - 37 734.

Больше всего заболевших было выявлено в Октябрьском, Нижневартовском районах и Нягани. Меньше всего – в Ханты-Мансийске, Сургуте, Нефтеюганске и Мегионе.


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Сегодня в 13:55, просмотров: 494, комментариев: 0
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