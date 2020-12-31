За весь период пандемии в Югре зафиксировано 41 294 случая заболевания COVID-19

В Югре за минувший день коронавирус выявили у 223 человек. За весь период пандемии зарегистрировано 41 294 заболевших. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Новые случаи обнаружены в 21 муниципальном образовании. При этом в крупных городах округа зафиксировано максимально низкое число заболевших:

Сургут – 5;

Ханты-Мансийск – 3;

Нижневартовск – 10;

Сургутский район – 2;

Нефтеюганск – 2;

Нягань – 28;

Когалым – 4;

Нефтеюганский район – 17;

Советский район – 14

Мегион – 2;

Югорск – 5;

Лангепас – 12;

Октябрьский район – 28;

Нижневартовский район – 29;

Пыть-Ях – 6;

Покачи – 9;

Кондинский район – 4;

Белоярский район – 9

Березовский район – 10

Радужный – 16

Ханты-Мансийский район – 8.

«На момент выявления у 166 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 48 зафиксирована пневмония, у 9 человек болезнь протекает бессимптомно», – передает оперштаб.