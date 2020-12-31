За весь период пандемии в Югре зафиксировано 41 294 случая заболевания COVID-19

В Югре за минувший день коронавирус выявили у 223 человек. За весь период пандемии зарегистрировано 41 294 заболевших. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
Новые случаи обнаружены в 21 муниципальном образовании. При этом в крупных городах округа зафиксировано максимально низкое число заболевших:
- Сургут – 5;
- Ханты-Мансийск – 3;
- Нижневартовск – 10;
- Сургутский район – 2;
- Нефтеюганск – 2;
- Нягань – 28;
- Когалым – 4;
- Нефтеюганский район – 17;
- Советский район – 14
- Мегион – 2;
- Югорск – 5;
- Лангепас – 12;
- Октябрьский район – 28;
- Нижневартовский район – 29;
- Пыть-Ях – 6;
- Покачи – 9;
- Кондинский район – 4;
- Белоярский район – 9
- Березовский район – 10
- Радужный – 16
- Ханты-Мансийский район – 8.
«На момент выявления у 166 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 48 зафиксирована пневмония, у 9 человек болезнь протекает бессимптомно», – передает оперштаб.