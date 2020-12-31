На реке Вах в Нижневартовском районе спасатели оказали помощь провалившимся под лед

Утром 30 декабря в диспетчерскую службу МЧС Нижневартовского района поступило сообщение о трех людях, провалившихся под лед на реке Вах. Двое мужчин и одна женщина передвигались по замерзшей реке на снегоходах. На границе Ваха и карьера Нижневартовской ГРЭС путники провалились в полынью. Двое участников происшествия смогли выбраться из воды самостоятельно. Другой мужчина оказался на противоположном берегу и нуждался в помощи.

На задание выехала поисковая группа учреждения «Центроспас-Югория» в составе семи человек. Добираться до пострадавшего пришлось в объезд карьера на снегоходе, полтора километра спасатели преодолели пешком. Обратно часть пути замерзшего мужчину несли на руках. Ему оказали медпомощь: он получил переохлаждение и госпитализирован в лечебное учреждение.

«Причиной происшествия стала элементарная беспечность людей, - говорит начальник отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Югре Ольга Кашкарова. – Граждане выехали на водоем в темное время суток. Рядом находился карьер Нижневартовской ГРЭС, где вода не замерзает даже при самых низких температурах. Лед на данном водоеме очень тонкий и опасен не только для выхода людей, но тем более для выезда техники».