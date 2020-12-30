Власти ХМАО ввели новую выплату для детей неплательщиков алиментов

В 2021 году дети, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, получат единовременную денежную выплату в размере 20 400 рублей. Соответствующее решение принято на заседании правительства Югры.

«В следующем году на каждого ребенка, родитель которого находится по алиментным обязательствам в исполнительном розыске, будет предоставлена единовременная денежная выплата, размер которой составит 20 тысяч 400 рублей. Предоставляться она будет ежемесячно в сумме 2 тысячи 040 рублей в период нахождения должника по алиментным обязательствам в исполнительном розыске, но не более десяти месяцев», – сообщили в окружном департаменте общественных и внешних связей.

Для того, чтобы получить деньги, необходимо подать заявление посредством единого портала государственных и муниципальных услуг либо почтовым отправлением в центр социальных выплат по месту жительства.

В окружном управлении ФССП рассказали, что в 2020 году на принудительном исполнении находилось 22 914 исполнительных производств о взыскании алиментов. Благодаря мерам судебных приставов взыскано и перечислено детям свыше 375 миллионов рублей алиментов.