В Югре в новогоднюю ночь похолодает до -42°С

В ближайшую неделю в Югре не потеплеет. Очень холодно будет и в новогоднюю ночь – местами температура воздуха опустится ниже -40°С. Морозы начнут ослабевать только с 5 января. Об этом рассказали специалисты Ханты-Мансийского ЦГМС.

«С 31 декабря по 4 января установится малооблачная морозная погода без существенных осадков. Начнется постепенное, от суток к суткам, похолодание. 31 декабря ночью и днем -30,-35°С, в западных районах до -40°С. В новогоднюю ночь столбик термометра опустится до -37,-42°С. Первый день нового года будет солнечным, но морозным: в большинстве районов температура воздуха будет не выше -33,-38°С. Начиная с 5 января ожидается постепенное ослабление морозов: ночью от -30,-35°С до -24,-29°С, днем от -24,-29°С до -16,-21°С», – рассказали синоптики.

По данным сервиса Gismeteo.ru, в Сургуте 31 декабря будет солнечно, температура воздуха -30, -32°С.