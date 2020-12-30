Во время пандемии в Югре отмечен рекордный рост объема платежей через интернет

Жители регионов тюменской «матрешки» стали рассчитываться банковскими картами и совершать оплату дистанционно. Объем платежей через интернет вырос в шесть раз и за девять месяцев 2020 года достиг 1,2 триллиона рублей

«За этот период жители региона в три раза чаще, чем в прошлом году оплачивали товары и услуги в интернете. Всего они совершили 347 миллионов операций. Их сумма составила 1,2 триллиона рублей, что выше прошлогоднего показателя в шесть раз. Набирает популярность оплата при помощи смартфонов: объем таких операций за год утроился и составил 16 миллиардов рублей. Держатели карт стали чаще использовать их для безналичной оплаты товаров и услуг. Количество таких операций выросло на 15 процентов, а число транзакций по получению наличных денег уменьшилось на 22 процента. Это объясняется удобством безналичных расчетов, различными программами лояльности банков, а также развитой инфраструктурой обслуживания карт. Так, количество электронных терминалов в торгово-розничной сети региона увеличилось за год на 17 процентов и превысило 114 тысяч штук», – рассказали в пресс-службе тюменского отделения ЦБ.

Стоит отметить, что к 1 октября 2020 года жителям Югры, Ямала и Тюменской области выдано 8,6 миллиона платежных карт, их число увеличилось за год на восемь процентов.