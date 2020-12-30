Два долгостроя в Нефтеюганске и Сургуте наконец введены в эксплуатацию

Сразу два долгостроя введены в эксплуатацию в Югре под Новый год. Дольщики двух многоквартирных домов в Нефтеюганске и Сургуте — а это 296 человек — в ближайшее время смогут начать ремонты и въезжать в новые квартиры.

Речь идет о доме №4 в сургутском ЖК «Любимый» и дом №3 в 17 микрорайоне Нефтеюганска. Ранее, кстати, в Сургуте ввели в эксплуатацию пятый дом в ЖК «Кедровый»: проблема дольщиков находится на особом контроле губернатора Югры Натальи Комаровой.

Глава региона отмечает, что для компаний, которые берутся за завершение проблемных объектов долевого строительства, определены дополнительные меры поддержки — в частности, инвесторы имеют возможность получить для собственного строительства землю в аренду без торгов.