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Более 4000 пациентов были доставлены в больницы вертолетами «ЮТэйр»

За 2020 год вертолеты компании «ЮТэйр» совершили 2500 вылетов для перевозки пациентов

Более 4000 пациентов были доставлены в больницы вертолетами «ЮТэйр»
фото: pixabay.com

За уходящий год вертолеты «ЮТэйр» смогли организовать перевозку более 4000 пациентов из труднодоступных мест Югры, Тюменской и Омской областей, Красноярского и Хабаровского краев.

«Для эвакуации больных задействуем новейшие российские вертолеты Ми-8АМТ со встроенным медицинским модулем, благодаря которому врачи контролируют состояние пациента и оказывают помощь прямо в воздухе», — рассказал генеральный директор АО «ЮТэйр — Вертолетные услуги» Андрей Ильменский.

Всего за 2020 год было организовано 2500 вылетов. Все экипажи имеют допуск к полетам ночью и в сложных метеоусловиях, а сотрудники компании находятся на круглосуточном дежурстве для моментального реагирования на вызов.


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Сегодня в 13:55, просмотров: 343, комментариев: 0
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