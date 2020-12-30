За 2020 год вертолеты компании «ЮТэйр» совершили 2500 вылетов для перевозки пациентов

За уходящий год вертолеты «ЮТэйр» смогли организовать перевозку более 4000 пациентов из труднодоступных мест Югры, Тюменской и Омской областей, Красноярского и Хабаровского краев.

«Для эвакуации больных задействуем новейшие российские вертолеты Ми-8АМТ со встроенным медицинским модулем, благодаря которому врачи контролируют состояние пациента и оказывают помощь прямо в воздухе», — рассказал генеральный директор АО «ЮТэйр — Вертолетные услуги» Андрей Ильменский.

Всего за 2020 год было организовано 2500 вылетов. Все экипажи имеют допуск к полетам ночью и в сложных метеоусловиях, а сотрудники компании находятся на круглосуточном дежурстве для моментального реагирования на вызов.