За весь период пандемии в Югре от коронавируса скончались 537 человек

В Югре за прошедшие сутки скончались три пациента с лабораторно подтвержденным коронавирусом. Таким образом, за весь период пандемии от COVID-19 умерли 537 человек. Информацию об этом подтвердили в региональном оперативном штабе.

Напомним, что за день в округе выявили 217 новых случаев. Состояние 107 пациентов тяжелое, 71 подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки излечились 296 человек, за весь период пандемии – 37 515 югорчан.

Больше всего зараженных выявили в Сургуте, Нефтеюганске и Когалыме. Меньше всего – в Белоярском районе.