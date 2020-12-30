Накануне 217 жителей ХМАО заразились COVID-19

В Югре за минувший день коронавирус подтвердился у 217 человек. За весь период пандемии диагноз подтвердился у 41 071 местного жителя. Об этом сообщает местный оперативный штаб.
Новые случаи выявили в 20 муниципалитетах округа:
- Сургут – 38;
- Нефтеюганск – 24;
- Когалым – 20;
- Мегион – 20;
- Нижневартовск – 16;
- Сургутский район – 16;
- Советский район – 14;
- Покачи – 13;
- Нягань – 10;
- Ханты-Мансийский район – 10;
- Пыть-Ях – 8;
- Ханты-Мансийск – 5;
- Кондинский район – 5;
- Октябрьский район – 5;
- Нефтеюганский район – 3;
- Нижневартовский район – 3;
- Урай – 2;
- Югорск – 2;
- Березовский район – 2;
- Белоярский район – 1.
«На момент выявления у 161 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 49 зафиксирована пневмония, у 7 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 196 случаях. По 21 контакты уточняются. Состояние 107 пациентов тяжелое, 71 подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких», – сообщили в пресс-службе оперштаба.