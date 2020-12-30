Накануне 217 жителей ХМАО заразились COVID-19

В Югре за минувший день коронавирус подтвердился у 217 человек. За весь период пандемии диагноз подтвердился у 41 071 местного жителя. Об этом сообщает местный оперативный штаб.

Новые случаи выявили в 20 муниципалитетах округа:

Сургут – 38;

Нефтеюганск – 24;

Когалым – 20;

Мегион – 20;

Нижневартовск – 16;

Сургутский район – 16;

Советский район – 14;

Покачи – 13;

Нягань – 10;

Ханты-Мансийский район – 10;

Пыть-Ях – 8;

Ханты-Мансийск – 5;

Кондинский район – 5;

Октябрьский район – 5;

Нефтеюганский район – 3;

Нижневартовский район – 3;

Урай – 2;

Югорск – 2;

Березовский район – 2;

Белоярский район – 1.

«На момент выявления у 161 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 49 зафиксирована пневмония, у 7 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 196 случаях. По 21 контакты уточняются. Состояние 107 пациентов тяжелое, 71 подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких», – сообщили в пресс-службе оперштаба.