Из-за запуска праздничного фейерверка в Югорске ограничат движение по одной из улиц

В Югорске временно ограничат движение на одной из улиц в Новый год. Все дело в том, что на этой территории будет происходить запуск праздничного фейерверка. Информацию об этом предоставили в ГИБДД региона.

«1 января 2021 года, в период времени с 00:30 до 01:30 по улице Ленина: от пересечения с улицей Мира до пересечения с улицей 40 лет Победы. Убедительно просим автолюбителей заблаговременно планировать маршруты поездок и выбирать пути объезда», – подтвердили в пресс-службе окружного отделения ГИБДД.