Три пассажирки и два водителя получили травмы из-за ДТП в районе столицы Югры

Под Ханты-Мансийском в аварии пострадало пять человек. Инцидент произошел на 13 километре автодороги «Югра» накануне, 29 декабря.

«В 12:30 в Ханты-Мансийском районе, 42-летний мужчина, управляя автомобилем «Мазда», при проезде нерегулируемого перекрёстка, по предварительным данным, не уступил дорогу и допустил столкновение с автомобилем «Фольксваген» под управлением 20-летнего мужчины. В результате ДТП водители транспортных средств и 3 пассажира Фольксваген, девушки 20, 22 и 25 лет, получили травмы», – сообщили в пресс-службе ГИБДД.

Отметим, что за минувший день в округе произошло девять дорожно-транспортных происшествий, в которых 18 человек получили травмы.