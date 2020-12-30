ЮТэйр откроет новые рейсы из Ханты-Мансийска и Тюмени

Несколько новых рейсов откроет авиакомпания «ЮТэйр» в 2021 году. В компании обещают развивать межрегиональные перевозки из Ханты-Мансийска и Тюмени. Так, из областной столицы можно будет напрямую летать в Самару и Красноярск, а из окружной — в Когалым, Советский и в Сургут. Последний рейс уже существует, на нем предполагают увеличить частоту полетов — до пяти в неделю (каждый день, исключая понедельник и пятницу).

«Развитие прямых перевозок из родного для Utair региона — приоритетная задача авиакомпании, — комментирует президент «Utair — Пассажирские авиалинии» Павел Пермяков. — В 2020 году мы ввели дополнительные маршруты из городов ХМАО: из Ханты-Мансийска в Екатеринбург, Уфу, Омск, из Нижневартовска — в Самару и Уфу, из Сургута — в Пермь. По многим маршрутам было увеличено количество рейсов, а в Санкт-Петербург и Краснодар полеты стали круглогодичными».

Эти решения стали одной из причин увеличения пассажирского потока из городов Югры: показатели повысились на 40 процентов, отмечают в компании. Также в 2020 году рос и межрегиональный пассажиропоток — до 60 процентов. «Мы видим растущий спрос жителей региона на прямые перелеты и продолжаем открывать новые рейсы без пересадок в Москве для удобства наших пассажиров», — резюмирует Пермяков.

Добавим, что новые рейсы доступны уже с начала года: первый из них — Тюмень-Красноярск — запланирован на 3 января.