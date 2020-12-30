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​Из Ханты-Мансийска в Сургут — пять дней в неделю

ЮТэйр откроет новые рейсы из Ханты-Мансийска и Тюмени

​Из Ханты-Мансийска в Сургут — пять дней в неделю
Фото: sm.news

Несколько новых рейсов откроет авиакомпания «ЮТэйр» в 2021 году. В компании обещают развивать межрегиональные перевозки из Ханты-Мансийска и Тюмени. Так, из областной столицы можно будет напрямую летать в Самару и Красноярск, а из окружной — в Когалым, Советский и в Сургут. Последний рейс уже существует, на нем предполагают увеличить частоту полетов — до пяти в неделю (каждый день, исключая понедельник и пятницу).

«Развитие прямых перевозок из родного для Utair региона — приоритетная задача авиакомпании, — комментирует президент «Utair — Пассажирские авиалинии» Павел Пермяков. — В 2020 году мы ввели дополнительные маршруты из городов ХМАО: из Ханты-Мансийска в Екатеринбург, Уфу, Омск, из Нижневартовска — в Самару и Уфу, из Сургута — в Пермь. По многим маршрутам было увеличено количество рейсов, а в Санкт-Петербург и Краснодар полеты стали круглогодичными».

Эти решения стали одной из причин увеличения пассажирского потока из городов Югры: показатели повысились на 40 процентов, отмечают в компании. Также в 2020 году рос и межрегиональный пассажиропоток — до 60 процентов. «Мы видим растущий спрос жителей региона на прямые перелеты и продолжаем открывать новые рейсы без пересадок в Москве для удобства наших пассажиров», — резюмирует Пермяков.

Добавим, что новые рейсы доступны уже с начала года: первый из них — Тюмень-Красноярск — запланирован на 3 января.


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Сегодня в 09:33, просмотров: 532, комментариев: 1
Комментарии:
Iriska
не нравится
Сегодня в 09:50
вот сами и летайте своими самолётами. То там сели аварийно, то тут. Пару раз летали с Ютами, хватило на всю жизнь. Коленями уши натёрли, до того близко друг к друг сидения в салоне, что там не повернуться, не развернуться. Так хочется денег, что пассажиров как сельдь в банку трамбуют. И самолётик ну такой "жиденький" был, дребезжащий весь, по трапу поднимались и молились "хоть бы долететь". Бутербродиками покормили в полёте, горячее было не предсмотрено. Зато ценник самый дешёвый, рейсы прямые и время вылета/прилёта удобное, вот и набирают пассажиропоток из экономящих и спешащих. Кстати, громче всех пассажиры хлопают после приземления именно Ютейру, России и Аэрофлоту не так (эти точно долетят, люди уверены), а что Ют без приключений взлетел и долетел - подвиг! У людей такие счастливые лица, как у выживших после потрясения.

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