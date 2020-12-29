Гинекологии, травматологии и другие медицинские организации будут принимать жителей ХМАО в Новый год и выходные

В Югре во время праздников будут работать медицинские учреждения, в том числе женские консультации, центры компьютерной томографии, травматологические отделения, отделения диагностики, токсикологические отделения, телемедицинские колл-центры. Информацию об этом предоставило правительство региона.

«Департаментом здравоохранения утверждены приказы 9 декабря и 25 декабря, которые регламентируют организацию оказания медицинской помощи населению в праздничные дни, включая в себя, в том числе, перечень медицинских и фармацевтических организаций, а также режим работы указанных организаций», – рассказали в пресс-службе депздрава округа.