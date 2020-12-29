В ноябре 2020 года на свет появилось 1569 югорчан, что составило почти 99% по отношению к показателям того же периода прошлого года. Это значит, что рождаться югорчане реже не стали. Однако статистика смертности по сравнению с ноябрем 2019 выросла в два раза – умерло более полутора тысяч югорчан. Естественный прирост населения – 51. Это меньше показателя прошлого года более чем в 6 раз. При этом больше, чем на 30%, снизилось количество зарегистрированных браков. Стало меньше и разводов, но не на много – 695. Сокращение составило почти 12%.
Рождаться реже югорчане не стали, а вот смертность выросла почти в два раза
В Югре за ноябрь 2020 года показатель смертности практически сравнялся со статистикой рождаемости
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«За восемь месяцев 2020 года в ХМАО скончались 7609 человек, на 12,7% больше к уровню 2019 года.»
«Смертность в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) в сентябре 2020 года выросла на 35,5% в сравнении с сентябрем прошлого года, следует из данных окружного управления записи актов гражданского состояния (ЗАГС).
Так, в сентябре текущего года скончались 1060 человек, в прошлом году — 782.»
Всего же за 2020 год «Смертность населения в Югре увеличилась на 11,5%. Об этом сообщила губернатор Наталья Комарова в своем отчете о деятельности регионального правительства за 2020 год.»
«В Югре сохраняется естественный прирост населения. Однако, по сравнению с 2019 годом, этот показатель снизился на 22,7%»