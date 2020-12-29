В Югре за ноябрь 2020 года показатель смертности практически сравнялся со статистикой рождаемости

В ноябре 2020 года на свет появилось 1569 югорчан, что составило почти 99% по отношению к показателям того же периода прошлого года. Это значит, что рождаться югорчане реже не стали. Однако статистика смертности по сравнению с ноябрем 2019 выросла в два раза – умерло более полутора тысяч югорчан. Естественный прирост населения – 51. Это меньше показателя прошлого года более чем в 6 раз. При этом больше, чем на 30%, снизилось количество зарегистрированных браков. Стало меньше и разводов, но не на много – 695. Сокращение составило почти 12%.