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Рождаться реже югорчане не стали, а вот смертность выросла почти в два раза

В Югре за ноябрь 2020 года показатель смертности практически сравнялся со статистикой рождаемости

Рождаться реже югорчане не стали, а вот смертность выросла почти в два раза
Фото: pixabay.com

В ноябре 2020 года на свет появилось 1569 югорчан, что составило почти 99% по отношению к показателям того же периода прошлого года. Это значит, что рождаться югорчане реже не стали. Однако статистика смертности по сравнению с ноябрем 2019 выросла в два раза – умерло более полутора тысяч югорчан. Естественный прирост населения – 51. Это меньше показателя прошлого года более чем в 6 раз. При этом больше, чем на 30%, снизилось количество зарегистрированных браков. Стало меньше и разводов, но не на много – 695. Сокращение составило почти 12%.


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Сегодня в 14:26, просмотров: 437, комментариев: 6
Комментарии:
Виталий Сапрыкин
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Сегодня в 15:10
Коллеги, у вас в новости ошибка. Это цифры за ноябрь, не за год.
Сергей Б
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Сегодня в 16:59
Да, умерло более полутора тысяч югорчан, это за месяц.

«За восемь месяцев 2020 года в ХМАО скончались 7609 человек, на 12,7% больше к уровню 2019 года.»

«Смертность в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) в сентябре 2020 года выросла на 35,5% в сравнении с сентябрем прошлого года, следует из данных окружного управления записи актов гражданского состояния (ЗАГС).

Так, в сентябре текущего года скончались 1060 человек, в прошлом году — 782.»

Всего же за 2020 год «Смертность населения в Югре увеличилась на 11,5%. Об этом сообщила губернатор Наталья Комарова в своем отчете о деятельности регионального правительства за 2020 год.»

«В Югре сохраняется естественный прирост населения. Однако, по сравнению с 2019 годом, этот показатель снизился на 22,7%»

444 Сергей Б
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Сегодня в 17:11
Что, ноябрьская смертность увеличилась в два раза, а в вашем Багдаде все спокойно? Мало вам? Надо больше?
Сергей Б 444
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Сегодня в 17:20
Ты гонишь дядя, мне вообще пох. Ты видимо говидом переболел – клетки мозга отмерли и восстановлению не подлежат.
444 Сергей Б
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Сегодня в 18:59
Да тебе действительно плевать на СИАПРЕСС. Потому матом и кроешь, чтобы закрыли уже этот сайт за нецензурщину. Предупреждение Роскомнадзор выносит и в случае, если можно "однозначно установить нецензурное слово". Резвись, отвязный тролль.
Сергей Б
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Сегодня в 19:11
Такое впечатление, что у некоторых мазуриных (444) коронавирус реально мозги повредил. Причем задолго до эпидемии коронавируса.

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