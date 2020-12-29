Природнадзор Югры выявил два случая незаконной рубки хвойных деревьев

В Природнадзоре Югры подвели предварительные итоги операции «Ель», в рамках которой проводились мероприятия по выявлению незаконной вырубки елей. Так на территории округа было зафиксировано два таких случая. В результате действий лесных браконьеров было срублено четыре хвойных дерева. Для сравнения, в 2019 году эти показатели были выше: на аналогичную дату зафиксировано семь фактов, срублено 14 деревьев. «Это указывает на повышенную сознательность населения и эффективную профилактическую работу. Государственными лесными инспекторами Службы проведено 87 рейдов, в том числе совместно с сотрудниками УМВД проведено 18 рейдовых мероприятий», – сообщают в окружном Природнадзоре.

За подобные противоправные действия нарушителю положен штраф в размере от трех до четырех тысяч рублей. К слову, так называемые, елочные ярмарки стали появляться в Сургуте несколько недель назад, где приобрести зеленую красавицу для новогоднего праздника можно в районе 1000 рублей, в зависимости от предпочтений типа хвойных.