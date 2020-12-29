Крещенские купания в Югре отменят из-за пандемии

В 2021 году в Югре откажутся от проведения крестных ходов и крещенских купаний из-за пандемии коронавируса. Об этом ТАСС сообщили в Югорской епархии.

«По согласованию со светскими властями в 2021 году 19 января не будет окунания людей в проруби на территории Югры. Также не будет крестных ходов. Эти решения вызваны пандемией коронавируса и запретом в регионе массовых мероприятий», – сообщил собеседник агентства.

Освященную воду, заранее разлитую по бутылкам, люди смогут набрать в храме.

За весь период пандемии в Югре зарегистрировано 40 854 случая новой коронавирусной инфекции, от COVID-19 умерли 534 человека, излечились 37 219 югорчан. Коэффициент распространения инфекции составляет 0,99.

В округе продолжают действовать ковид-ограничения. Но запрет на посещение храмов был снят 19 августа – во время второго этапа снятия ограничительных мер.