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​Югорчанам обещают в каникулы вывозить мусор регулярно, если не помешают морозы

«Югра-Экология» озвучила график вывоза мусора в новогодние каникулы

​Югорчанам обещают в каникулы вывозить мусор регулярно, если не помешают морозы
Фото: yugra-ecology.ru

Во время новогодних каникул график вывоза мусора от жилых домов в Югре не поменяется. Регоператор заверяет, что делается это ежедневно, если не мешает погода.

«График вывоза отходов от жилых домов при температуре ниже пяти градусов по нормам СанПиН не реже одного раза в три дня, но регоператор вывозит чаще разрешенного периода – каждый день. Во всех городах и районах ХМАО-Югры спецтехника регоператора работает без изменений. Помешать может только погода. В связи с техническими условиями эксплуатации спецтехники по сбору и вывозу ТКО (невозможностью использования при температуре воздуха ниже 30 градусов) возможны нарушения графиков очистки контейнеров. При низкой температуре на маршрут выходит техника моделей без гидравлического оборудования, способного работать, согласно документации заводов изготовителей только до -28», – сообщили в пресс-службе АО «Югра-Экология».

Ранее сургутяне жаловались на переполненные контейнерные площадки по сбору мусора. Оказалось, что подъемный гидравлический механизм мусоровозов не работает в морозы.

«Но мы к этому готовы. Конечно, большинство наших машин не могут работать при -30. Но есть автопарк без гидравлики, который будет собирать отходы», – заверил исполнительный директор по обращению с ТКО АО «Югра-Экология» Павел Ващенко.

Жителей округа также попросили не оставлять свой транспорт возле контейнерных площадок и не мешать работе спецтехники. В случае неудовлетворительной или несвоевременной уборки отходов из контейнерных площадок в праздничные дни, можно сообщить по телефону: 8 800 222 11 86.


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Сегодня в 12:34, просмотров: 146, комментариев: 0
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