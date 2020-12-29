В Югре продолжают выявлять летальных исходы от COVID-19

За минувший день скончались пять жителей Югры, проходивших лечение от коронавируса. Таким образом, за весь период пандемии от COVID-19 умерли 534 человека. Информацию об этом предоставил оперативный штаб.

Напомним, что за весь период выявили 219 случаев заражения. Состояние 114 пациентов тяжелое, 67 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки излечились 325 человек, за весь период пандемии – 37 219 югорчан.

Больше всего заболевших выявили в Сургуте, Нягани и в Мегионе. Меньше всего – в Кондинском районе.