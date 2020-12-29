За всю пандемию COVID-19 подтвердился у более 40 тысяч жителей ХМАО

В Югре за минувший день коронавирус выявили у 219 человек. За весь период пандемии зарегистрировано 40 854 заболевших. Об этом сообщает местный оперативный штаб.
Новые случаи обнаружены в 18 муниципалитетах округа:
- Сургут – 36;
- Нягань – 32;
- Мегион – 24;
- Нижневартовск – 21;
- Когалым – 21;
- Урай – 11;
- Советский район – 11;
- Октябрьский район – 10;
- Югорск – 8;
- Ханты-Мансийск – 7;
- Сургутский район – 7;
- Покачи – 7;
- Нефтеюганск – 5;
- Лангепас – 5;
- Пыть-Ях – 5;
- Нижневартовский район – 4;
- Нефтеюганский район – 3;
- Кондинский район – 2.
«На момент выявления у 158 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 28 зафиксирована пневмония, у 6 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 199 случаях. По 20 контакты уточняются. Состояние 114 пациентов тяжелое, 67 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – рассказали в пресс-службе оперштаба.