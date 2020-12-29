За всю пандемию COVID-19 подтвердился у более 40 тысяч жителей ХМАО

В Югре за минувший день коронавирус выявили у 219 человек. За весь период пандемии зарегистрировано 40 854 заболевших. Об этом сообщает местный оперативный штаб.

Новые случаи обнаружены в 18 муниципалитетах округа:

Сургут – 36;

Нягань – 32;

Мегион – 24;

Нижневартовск – 21;

Когалым – 21;

Урай – 11;

Советский район – 11;

Октябрьский район – 10;

Югорск – 8;

Ханты-Мансийск – 7;

Сургутский район – 7;

Покачи – 7;

Нефтеюганск – 5;

Лангепас – 5;

Пыть-Ях – 5;

Нижневартовский район – 4;

Нефтеюганский район – 3;

Кондинский район – 2.

«На момент выявления у 158 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 28 зафиксирована пневмония, у 6 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 199 случаях. По 20 контакты уточняются. Состояние 114 пациентов тяжелое, 67 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – рассказали в пресс-службе оперштаба.