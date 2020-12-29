Дорога «Тюмень – Ханты-Мансийск» станет четырехполосной к 2024 году. Но не полностью

К 2024 году планируется расширить до четырех полос часть федеральной трассы «Тюмень – Ханты-Мансийск». Об этом во время прямой линии сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

«Человеческая жизнь – это самая большая ценность. Дорога «Тюмень – Ханты-Мансийск» снискала недобрую славу очень опасной трассы, напряженной, с большим потоком автомобилей. Она должна стать безопасной. Ее расширят до четырех полос, встречные потоки не будут пересекаться. Как раз достаточно много аварий происходит из-за усталости водителей, которые допускают выезд на встречку», – цитирует главу региона «Тюменская линия».

После 2024 года будут вестись переговоры по расширению этой трассы в Тобольском и Уватском районах.

Ранее на необходимость расширить федеральную трассу в тюменском регионе обратил внимание уральский полпред Владимир Якушев: «Субъект Российской Федерации, дающий сегодня более 30 процентов вклада внутренней продукции страны, заслуживает иметь трассу в четыре полосы».

Из-за большого трафика на трассе «Тюмень – Ханты-Мансийск» достаточно часто происходят ДТП с тяжелыми последствиями. 23 декабря под Уватом погибла семья из Нижневартовска.