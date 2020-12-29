На трассе Югры сотрудники дорожно-патрульной службы снова помогли замерзающему водителю

На заснеженной трассе в сорокоградусный мороз водитель грузового автомобиля не мог реанимировать транспорт в течение нескольких часов: в пути у водителя неожиданно произошла поломка. На помощь замерзающему пришли инспекторы ОГИБДД отдела МВД России по городу Пыть-Яху. Во время патрулирования автодороги лейтенант полиции Дмитрий Журавлев и лейтенант полиции Руслан Мачинаев заметили большегруз с откинутой кабиной. Они помогли устранить неполадку, задействовав проезжающий мимо «Камаз», а пострадавшему предложили отогреться в патрульной машине.

Случай за последнее время не единственный: заложниками ситуации на трассах в мороз становятся все больше людей. «По прогнозам синоптиков в ближайшее время на Югру вновь надвигаются морозы. Во избежание неприятных ситуаций призываем планировать свой маршрут, опираясь на погодные условия и тщательно готовить транспортное средство, собираясь в дальнюю поездку», – сообщает ГИБДД Югры.