МЧС ХМАО предупреждает о непогоде в восточной части региона

В восточной части ХМАО сохранится непогода. Так, завтра, 29 декабря, на территории Югры прогнозируется метель и ухудшение видимости. Об этом сообщает пресс-служба окружного МЧС.

Отметим, что несмотря на неприятные погодные явления, температура воздуха не будет опускаться ниже -21 градуса.

Рекомендации МЧС:

Лишь в исключительных случаях выходите из зданий. Запрещается выходить в одиночку. Сообщите членам семьи или соседям, куда Вы идете и когда вернетесь. В автомобиле можно двигаться только по большим дорогам и шоссе. При выходе из машины не отходите от нее за пределы видимости. Остановившись на дороге, подайте сигнал тревоги прерывистыми гудками, поднимите капот или повесьте яркую ткань на антенну, ждите помощи в автомобиле. При этом можно оставить мотор включенным, приоткрыв стекло для обеспечения вентиляции и предотвращения отравления угарным газом. Если Вы потеряли ориентацию, передвигаясь пешком вне населенного пункта, зайдите в первый попавшийся дом, уточните место Вашего нахождения и, по возможности, дождитесь окончания метели. Если Вас покидают силы, ищите укрытие и оставайтесь в нем. Будьте внимательны и осторожны при контактах с незнакомыми Вам людьми, так как во время стихийных бедствий резко возрастает число краж из автомобилей, квартир и служебных помещений.

Если случилась беда, звоните по телефону 112.