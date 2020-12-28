На трассе «Тюмень — Ханты-Мансийск» ограничили движение пассажирского транспорта

В Югре из-за сильных снегопадов и метели ограничили движение транспорта на федеральных дорогах. Максимальная скорость, установленная Уралуправтодором, составила 70 километров в час, а пассажирским автобусам и вовсе придется дождаться улучшения погоды.

«В связи с прогнозируемой непогодой вводит на федеральных автодорогах ХМАО ограничение скорости до 70 км/ч. На автодороге Р-404 Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск вводятся временные ограничения для пассажирского транспорта с 12-00 часов 28 декабря до окончания неблагоприятных погодных явлений. В частности, ограничение для движения пассажирского транспорта вводится на 400-километровом участке трассы Р-404 с 542 км по 952 км», – говорится в сообщении ФКУ «Уралуправтодор».

По данным Ханты-Мансийского ЦГМС, 28 и 29 декабря в регионе ожидается сильный снег, ветер скоростью до 20 метров в секунду, метель, на дорогах снежные заносы, ухудшение видимости.