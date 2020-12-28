За неделю в ХМАО число пожаров на транспорте утроилось

В Югре за неделю с 21 по 27 декабря произошел 81 пожар, что почти в два раза, чем за предыдущие семь дней, когда было зарегистрировано 48 возгораний. При этом число ЧП на транспорте утроилось – с 10 до 33 случаев.

«Пожарно-спасательными подразделениями из опасных зон эвакуировано 30 человек, спасено материальных ценностей и имущества граждан на сумму более 68 миллионов рублей. Объектами возгораний в большинстве случаев стали транспортные средства, дачи, жилые дома и квартиры. Основные причины пожаров – нарушения, связанные с эксплуатацией электрооборудования, неосторожное обращение с огнем, неисправность систем, механизмов и узлов транспортных средств. От огня пострадали 50 строений и 33 транспортных средства», – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Югре.

Стоит отметить, что в Югре стоят аномальные морозы. Обычно в такую погоду машины горят чаще. «Владельцам автомобилей следует помнить: чтобы не лишиться транспортного средства, необходимо регулярно проверять состояние электропроводки и соединения систем подачи топлива, масла, тосола, для обогрева использовать электрооборудование заводского изготовления», – порекомендовали специалисты.

В жилищах особого внимания требуют и включенные электрообогреватели, электрическое отопление и топящиеся печи. «Не оставляйте их без присмотра, не перегружайте электропроводку, включая одновременно несколько мощных бытовых приборов, не используйте самодельные обогреватели и электроприборы кустарного производства. В случае пожара незамедлительно сообщите по телефону 101», – напомнили о правилах безопасности в ведомстве.