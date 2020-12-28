В Лангепасе завели дело на двух магазинных воров, которые украли алкоголь на более чем пять тысяч рублей

Два молодых жителя Лангепаса решили затариться на Новый год и украли в магазине 12 бутылок коньяка. Шалость не удалась – на горожан завели уголовное дело.

«Два местных жителя 1999 и 2001 годов рождения, присмотрели в магазине алкоголь и путем свободного доступа похитили 12 бутылок коньяка, общей стоимостью более пяти тысяч рублей. В ходе допроса парни дали признательные показания. В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ», – рассказали в пресс-службе УМВД Югры.

Отметим, что магазинные воры часто оказываются пойманными после своих злодеяний – так, житель Ханты-Мансийска оказался под подпиской о невыезде после кражи арбуза и вина для свидания с девушкой.