За весь период пандемии врачам не удалось спасти 529 жителей ХМАО

Четыре жителя Югры не смогли пережить пандемию – они скончались от коронавируса накануне. Таким образом, за весь период пандемии от COVID-19 умерли 529 человек. Информацию об этом предоставил местный оперативный штаб.

Напомним, что за сутки в округе выявлен 221 новый случай заражения. Состояние 121 пациента тяжелое, 74 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки излечились 214 человек, за весь период пандемии – 36 894 югорчан.

Больше всего зараженных обнаружили в Нижневартовске, Мегионе и Ханты-Мансийске. Меньше всего – в Советском районе.