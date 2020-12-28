За сутки в Югре коронавирус подтвердился у 221 человека

В Югре за минувший день коронавирус подтвердился у 221 местного жителя. Всего за период пандемии заболело 40 635 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
Новые случаи зарегистрированы в 22 муниципалитетах округа:
- Нижневартовск – 21;
- Мегион – 21;
- Ханты-Мансийск – 20;
- Сургут – 20;
- Нефтеюганский район – 19;
- Нягань – 17;
- Нефтеюганск – 13;
- Сургутский район – 11;
- Когалым – 10;
- Кондинский район – 9;
- Пыть-Ях – 8;
- Радужный – 7;
- Югорск – 6;
- Октябрьский район – 6;
- Покачи – 6;
- Урай – 6;
- Нижневартовский район – 5;
- Лангепас – 4;
- Березовский район – 4;
- Белоярский район – 3;
- Ханты-Мансийский район – 3;
- Советский район – 2.
«На момент выявления у 178 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 36 зафиксирована пневмония, у 7 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 203 случаях. По 18 контакты уточняются. Состояние 121 пациента тяжелое, 74 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – рассказали в пресс-службе оперштаба.