За сутки в Югре коронавирус подтвердился у 221 человека

В Югре за минувший день коронавирус подтвердился у 221 местного жителя. Всего за период пандемии заболело 40 635 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Новые случаи зарегистрированы в 22 муниципалитетах округа:

Нижневартовск – 21;

Мегион – 21;

Ханты-Мансийск – 20;

Сургут – 20;

Нефтеюганский район – 19;

Нягань – 17;

Нефтеюганск – 13;

Сургутский район – 11;

Когалым – 10;

Кондинский район – 9;

Пыть-Ях – 8;

Радужный – 7;

Югорск – 6;

Октябрьский район – 6;

Покачи – 6;

Урай – 6;

Нижневартовский район – 5;

Лангепас – 4;

Березовский район – 4;

Белоярский район – 3;

Ханты-Мансийский район – 3;

Советский район – 2.

«На момент выявления у 178 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 36 зафиксирована пневмония, у 7 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 203 случаях. По 18 контакты уточняются. Состояние 121 пациента тяжелое, 74 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – рассказали в пресс-службе оперштаба.