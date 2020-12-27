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На ХМАО надвигается метель

28 декабря в Югре ожидается сильный ветер со снегопадом

На ХМАО надвигается метель
фото: pixabay.com

Завтра, 28 декабря, Югру накроет метель. Пресс-служба МЧС предупреждает о сильном снегопаде с ветром до 15-20 метров в секунду. Представители экстренных служб также отмечают, что из-за этого неблагоприятного погодного явления ожидаются снежные заносы на дорогах и ухудшение видимости.

Отмечается, что несмотря на ненастье, в регионе на следующей неделе значительно потеплеет: с 29 по 30 декабря температура воздуха не будет опускаться ниже -30 градусов.

Рекомендации МЧС:

Лишь в исключительных случаях выходите из зданий. Запрещается выходить в одиночку. Сообщите членам семьи или соседям, куда Вы идете и когда вернетесь. В автомобиле можно двигаться только по большим дорогам и шоссе. При выходе из машины не отходите от нее за пределы видимости. Остановившись на дороге, подайте сигнал тревоги прерывистыми гудками, поднимите капот или повесьте яркую ткань на антенну, ждите помощи в автомобиле. При этом можно оставить мотор включенным, приоткрыв стекло для обеспечения вентиляции и предотвращения отравления угарным газом. Если Вы потеряли ориентацию, передвигаясь пешком вне населенного пункта, зайдите в первый попавшийся дом, уточните место Вашего нахождения и, по возможности, дождитесь окончания метели. Если Вас покидают силы, ищите укрытие и оставайтесь в нем. Будьте внимательны и осторожны при контактах с незнакомыми Вам людьми, так как во время стихийных бедствий резко возрастает число краж из автомобилей, квартир и служебных помещений.


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27 декабря в 14:57, просмотров: 1381, комментариев: 0
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