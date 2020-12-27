На трассе «Пермь-Екатеринбург» произошло страшное ДТП: Лада столкнулась с грузовиком

На трассе «Пермь-Екатеринбург» погиб житель Пыть-Яха: она выехал на автомобиле «Лада Гранта» на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. Инцидент произошел в Ачитском районе накануне, 26 декабря. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Свердловской области.

«Водитель грузовой автомашины «Вольво» пояснил, что двигаясь в направлении города Екатеринбург по своей полосе движения увидел приближающийся на встречу легковой автомобиль, который внезапно выехал на встречную полосу движения, столкновения избежать не удалось. Водитель «Вольво» освидетельствован на состояние опьянения, состояние опьянения не установлено», – рассказали представители УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.