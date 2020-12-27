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Шесть югорчан, проходивших лечение от коронавируса, скончались накануне

За весь период пандемии скончалось 525 жителей Югры

Шесть югорчан, проходивших лечение от коронавируса, скончались накануне
фото: siapress.ru

Шестерым югорским пациентам не смогли помочь врачи – они скончались от коронавируса накануне. Таким образом, за весь период пандемии от COVID-19 умерли 525 человек. Информацию об этом предоставили представители оперативного штаба.

Напомним, что накануне выявили 223 новых случаев заражения. Состояние 119 пациентов тяжелое, 74 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки излечились 280 человек, за весь период пандемии – 36 680 югорчан.

Больше всего заболевших было выявлено в Сургуте, Нижневартовске и Нефтеюганске. Меньше всего – в Ханты-Мансийском районе.


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Сегодня в 12:03, просмотров: 116, комментариев: 0
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