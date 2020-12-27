За минувший день 223 жителя ХМАО заболели коронавирусом

В Югре за минувший день коронавирусом заразились 223 человека. Всего за период пандемии диагноз подтвердился у 40 414 местных жителей. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
Новые случаи были выявлены в 18 муниципалитетах округа:
- Сургут – 30;
- Нижневартовск – 26;
- Нефтеюганск – 24;
- Ханты-Мансийск – 21;
- Нягань – 19;
- Нефтеюганский район – 15;
- Мегион – 13;
- Октябрьский район – 11;
- Когалым – 10
- Урай – 10;
- Сургутский район – 9;
- Советский район – 8;
- Лангепас – 6;
- Кондинский район – 6;
- Югорск – 5;
- Покачи – 5;
- Пыть-Ях – 4;
- Ханты-Мансийский район – 1.
«На момент выявления у 154 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 62 зафиксирована пневмония, у 7 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 201 случае. По 22 контакты уточняются. Состояние 119 пациентов тяжелое, 74 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – рассказали в пресс-службе оперштаба.