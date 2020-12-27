За минувший день 223 жителя ХМАО заболели коронавирусом

В Югре за минувший день коронавирусом заразились 223 человека. Всего за период пандемии диагноз подтвердился у 40 414 местных жителей. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Новые случаи были выявлены в 18 муниципалитетах округа:

Сургут – 30;

Нижневартовск – 26;

Нефтеюганск – 24;

Ханты-Мансийск – 21;

Нягань – 19;

Нефтеюганский район – 15;

Мегион – 13;

Октябрьский район – 11;

Когалым – 10

Урай – 10;

Сургутский район – 9;

Советский район – 8;

Лангепас – 6;

Кондинский район – 6;

Югорск – 5;

Покачи – 5;

Пыть-Ях – 4;

Ханты-Мансийский район – 1.

«На момент выявления у 154 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 62 зафиксирована пневмония, у 7 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 201 случае. По 22 контакты уточняются. Состояние 119 пациентов тяжелое, 74 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – рассказали в пресс-службе оперштаба.