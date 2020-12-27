Вблизи придорожных кафе в Югре открылись пункты обогрева

В Югре из-за сильных холодов развернуты специальные пункты обогрева. В большинстве своем они расположились вблизи придорожных кафе. Об этом сообщает пресс-служба МЧС округа.

Представители экстренных служб отмечают, что морозы не отступят вплоть до 28 декабря. Поэтому, планируя данные поездки, нужно быть наиболее внимательным и осторожным.

В период низких температур специалисты МЧС России напоминают:

- постарайтесь не выходить из теплых помещений;

- опасайтесь обморожений, находясь долго на открытом воздухе, можно не почувствовать обморожения открытых участков тела;

- по возможности перенесите междугородные поездки, помните, вне населенных пунктов, как правило, температура на несколько градусов ниже;

- если вы все же отправились в поездку, возьмите с собой дополнительно теплые вещи и проверьте зарядку средств связи.

В случаях нештатных ситуаций звоните по номеру 112.