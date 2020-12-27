В Югру поступила новая партия вакцин от коронавируса

В Югру поступили еще 2000 доз вакцин от коронавируса. До 30 декабря их направят в поликлиники Нижневартовска, Сургута, Мегиона, Лангепаса, Когалыма, Нефтеюганска, Лянтора, Радужного, Пыть-Яха и Ханты-Мансийска. Об этом информирует пресс-служба департамента здравоохранения округа.

Всю справочную информацию можно получить по телефонам:

Сургут:

Поликлиника №1

8(902)494-36-86

Поликлиника №2

8(3462)60-24-03

8(922) 441-55-61

Поликлиника №3

8(3462) 55-06-54

Поликлиника №4

8(3462)55-01-76

Нижневартовск: взрослая поликлиника

8 (3466) 29-14-12

Лянторская городская больница

8 (34638) 42-778

Радужнинская городская больница

8(34668) 2-44-02

Когалымская городская больница

8 (982) 873-94-33,

8 (982) 873 - 95 - 34

Лангепасская городская больница

8 (958) 884-51-02,

8 (3466) 92-250

Мегионская городская больница

8 (34663) 3-70-07

Пыть-Яхская окружная клиническая больница

8(3463) 456-418

8(3463)429-518⠀

Нефтеюганская окружная клиническая больница

8(3463) 517-104

Ханты-Мансийск, Окружная клиническая больница

8 (952) 711-02-44,

8(992) 350-78-10,

8 (992) 350-75-45,

8 (3467) 390-195