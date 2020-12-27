В Югру поступила новая партия вакцин от коронавируса

В Югру поступили еще 2000 доз вакцин от коронавируса. До 30 декабря их направят в поликлиники Нижневартовска, Сургута, Мегиона, Лангепаса, Когалыма, Нефтеюганска, Лянтора, Радужного, Пыть-Яха и Ханты-Мансийска. Об этом информирует пресс-служба департамента здравоохранения округа.
Всю справочную информацию можно получить по телефонам:
Сургут:
Поликлиника №1
8(902)494-36-86
Поликлиника №2
8(3462)60-24-03
8(922) 441-55-61
Поликлиника №3
8(3462) 55-06-54
Поликлиника №4
8(3462)55-01-76
Нижневартовск: взрослая поликлиника
8 (3466) 29-14-12
Лянторская городская больница
8 (34638) 42-778
Радужнинская городская больница
8(34668) 2-44-02
Когалымская городская больница
8 (982) 873-94-33,
8 (982) 873 - 95 - 34
Лангепасская городская больница
8 (958) 884-51-02,
8 (3466) 92-250
Мегионская городская больница
8 (34663) 3-70-07
Пыть-Яхская окружная клиническая больница
8(3463) 456-418
8(3463)429-518⠀
Нефтеюганская окружная клиническая больница
8(3463) 517-104
Ханты-Мансийск, Окружная клиническая больница
8 (952) 711-02-44,
8(992) 350-78-10,
8 (992) 350-75-45,
8 (3467) 390-195