Жители труднодоступных поселений Югры обеспечены транспортным сообщением в зимний период

Все ледовые переправы в Югре начали свою работу – морозы этому поспособствовали. Все зимники соответствуют тем требованиям, которые необходимы при безопасной перевозке людей, поэтому жители удаленных и труднодоступных населенных пунктов обеспечены транспортным сообщением.

«На зимних дорогах и переправах установлены соответствующие технические средства организации движения: дорожные знаки, информационные плакаты, сигнальные вехи, шлагбаумы. 52 средние и большие переправы оборудованы постами регулирования движения, на которых дополнительно к средствам организации дорожного движения устанавливаются вагоны для обогрева, туалеты и мусорные баки. Кроме того, посты оснащены спасательными средствами и средствами связи», – отметили в пресс-службе правительства ХМАО.