16+
Логотип Сиапресс
USD  73,6921   EUR  89,8749  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

В Югре открыты все ледовые переправы

Жители труднодоступных поселений Югры обеспечены транспортным сообщением в зимний период

В Югре открыты все ледовые переправы
фото: ГИМС МЧС Югры

Все ледовые переправы в Югре начали свою работу – морозы этому поспособствовали. Все зимники соответствуют тем требованиям, которые необходимы при безопасной перевозке людей, поэтому жители удаленных и труднодоступных населенных пунктов обеспечены транспортным сообщением.

«На зимних дорогах и переправах установлены соответствующие технические средства организации движения: дорожные знаки, информационные плакаты, сигнальные вехи, шлагбаумы. 52 средние и большие переправы оборудованы постами регулирования движения, на которых дополнительно к средствам организации дорожного движения устанавливаются вагоны для обогрева, туалеты и мусорные баки. Кроме того, посты оснащены спасательными средствами и средствами связи», – отметили в пресс-службе правительства ХМАО.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 10:05, просмотров: 176, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Сургутянин поджег чужой «Инфинити» // ВИДЕО 7665
  2. ​Вартовчанин, спасая машину от морозов, надел на нее чехол // ФОТОФАКТ 6315
  3. Аквилон, Вершина, Джуманджи: в Сургуте продают десять известных зданий 5050
  4. ​На пост главы Сургута претендует безработный сургутянин и жительница Ханты-Мансийска 1501
  5. Городские тепловые сети переводят жителей некоторых МКД в Сургуте на прямые договоры 1224
  6. ​Жителя Когалыма, сжегшего соседей, признали невменяемым 945
  7. В Югре родители-активисты запустили голосование, чтобы донести до властей свою позицию о дистанционном образовании 784
  8. ​Югорским заключенным можно заказать передачки через-интернет магазин 782
  9. ​Рудион обозрела V 723
  10. Конец света: часть сургутских дачников остались без электричества в морозы 517
  1. ​В Сургуте задержали претендента на мэрское кресло, «как опасного преступника» 12544
  2. ​Такой Женя нам не нужен! 12058
  3. ​В Сургуте снова пассажира автобуса выкинули на мороз из-за отсутствия маски 8991
  4. 31 декабря будет в Югре выходным днем, но его придется отработать 8909
  5. Актировка: 1-4 классы первой смены 8485
  6. Сургутянин поджег чужой «Инфинити» // ВИДЕО 7665
  7. ​Вартовчанин, спасая машину от морозов, надел на нее чехол // ФОТОФАКТ 6315
  8. ​Газпромовскую «свечку» отдают Югре 6275
  9. Аквилон, Вершина, Джуманджи: в Сургуте продают десять известных зданий 5050
  10. ​Две семьи из Югры едва не замерзли на трассе в Тюменской области 5003
  1. Жительнице Нижневартовска продали курицу, якобы накачанную гелем 22241
  2. Более 300 тысяч югорчан получат до 5 декабря 1000 или 2000 рублей 16107
  3. ​Непонятно это все 12778
  4. ​В Сургуте задержали претендента на мэрское кресло, «как опасного преступника» 12544
  5. ​Очень хороший специалист: врач травмцентра Сургута, обвиняемый во взяточничестве, продолжает работать 12311
  6. ​Такой Женя нам не нужен! 12058
  7. ​Некачественная вода, поступающая в дома Нефтеюганска, вылилась в уголовное дело 10948
  8. ​Подкоптили дом: на стоянке у жилого дома в Нефтеюганске сгорел ПАЗ 9506
  9. В Сургуте появился ещё один мурал на проспекте Мира 9118
  10. ​В Сургуте снова пассажира автобуса выкинули на мороз из-за отсутствия маски 8991

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2020.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика