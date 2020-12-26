Югорские мамы и папы против дистанта

В Югре в сообществе «Родительский отпор Югры» идет опрос родителей об их отношении к дистанционному образованию.

«Опрос не очередной и совершенно не стадный. У него есть четкие цели и задачи. А именно — иметь независимую реальную оценку мнения жителей округа,— пишут организаторы голосования. — В опросе не стоит вопрос быть дистанционке или быть очному образованию. Стоит только вопрос количества людей и кому какое нужно, для того, чтобы далее наша система образования построила, исходя из этих показателей, свою работу. А не шантажировала и навязывала жителям Югры какие-то им интересные решения».

На момент публикации в опросе подходящий вариант схемы обучения выбрали 1677 человек. 74 процента из них проголосовали за «Традиционное очное образование без применения цифровых, электронных и дистанционных технологий. Урок ведется в живую учителем, ученик работает в тетрадях, успеваемость регистрируется документально на бумажном носителе».

На втором месте с 23 процентами — «Образование очное, с применением электронных и цифровых технологий (электронные журналы, яклассы и другое). Применение дистанционных технологий не допустимо».

И на последнем — «Образование с применением дистанционных, цифровых, электронных технологий».

«Друзья, мы на севере живем, совсем отменить электронную форму нельзя, актировки, карантины и прочие», «Учителя никакая техника не заменит, живое общение бесценно», «Только традиционная школа! Дети должны ходить в школу! Вернуть бумажные дневники и журналы! Стране нужны здоровые, образованные, социализированные человеки, а не искалеченное, не думающее, разобщенное, тупое поколение!»— высказывают свое мнение под постом югорские мамы и папы.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Югре в третьей четверти ряд школ продолжат обучать старшие классы дистанционно.