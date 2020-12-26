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В Югре родители-активисты запустили голосование, чтобы донести до властей свою позицию о дистанционном образовании

Югорские мамы и папы против дистанта

В Югре родители-активисты запустили голосование, чтобы донести до властей свою позицию о дистанционном образовании
vizantium.org

В Югре в сообществе «Родительский отпор Югры» идет опрос родителей об их отношении к дистанционному образованию.

«Опрос не очередной и совершенно не стадный. У него есть четкие цели и задачи. А именно иметь независимую реальную оценку мнения жителей округа,— пишут организаторы голосования.В опросе не стоит вопрос быть дистанционке или быть очному образованию. Стоит только вопрос количества людей и кому какое нужно, для того, чтобы далее наша система образования построила, исходя из этих показателей, свою работу. А не шантажировала и навязывала жителям Югры какие-то им интересные решения».

На момент публикации в опросе подходящий вариант схемы обучения выбрали 1677 человек. 74 процента из них проголосовали за «Традиционное очное образование без применения цифровых, электронных и дистанционных технологий. Урок ведется в живую учителем, ученик работает в тетрадях, успеваемость регистрируется документально на бумажном носителе».

На втором месте с 23 процентами — «Образование очное, с применением электронных и цифровых технологий (электронные журналы, яклассы и другое). Применение дистанционных технологий не допустимо».

И на последнем — «Образование с применением дистанционных, цифровых, электронных технологий».

«Друзья, мы на севере живем, совсем отменить электронную форму нельзя, актировки, карантины и прочие», «Учителя никакая техника не заменит, живое общение бесценно», «Только традиционная школа! Дети должны ходить в школу! Вернуть бумажные дневники и журналы! Стране нужны здоровые, образованные, социализированные человеки, а не искалеченное, не думающее, разобщенное, тупое поколение!»— высказывают свое мнение под постом югорские мамы и папы.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Югре в третьей четверти ряд школ продолжат обучать старшие классы дистанционно.


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26 декабря в 14:58, просмотров: 1745, комментариев: 3
Комментарии:
Швондер.
не нравится
27 декабря в 06:58
Узнаю формулировки противников прививок 5g и чипирования билла гейтса
Будулай Алмазов
не нравится
27 декабря в 18:49
Очень хорошо "зашла" мысль, что школа оказывает образовательные услуги. Она должна. А раз должна, значит можно требовать. Плохо учится ребенок- это школа плохо учит. И многие родители совсем не считают, что и они должны. Должны реагировать на замечания и рекомендации учителей. Должны заниматься со своими детьми, не ограничиваться информацией об оценках. А при дистанте жаловаться на учителя, плохо преподающего их талантливому чаду не получится. В каждом классе есть и "тормоза", на которых тратится уйма времени и сил учителя, и откровенные дятлы-хулиганы, которым вообще ничего не надо, но которых даже с урока не выгонишь, ибо школа за них головой отвечает, и должна постоянно их контролировать. Их родители часто ничего не предпринимают, а предлагают школе самой разбираться, раз они профессионалы и они "должны". А старшим классам (ведь это осознанный выбор) нужно готовиться к учебе в ВУЗе, где самостоятельное получение информации будет занимать все больший объем учебы. В общем, полного дистанта конечно, не будет, но приличная его часть- это наше обозримое будущее. Времена натаскивания, подпинывания и уговоров уходят в прошлое.
вера
не нравится
27 декабря в 20:33
молодцы
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