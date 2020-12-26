В Югре заработал портал ФГУП «Промсервис»

Заключенным в колониях Югры можно заказать передачки и посылки через интернет-магазин ФГУП «Промсервис». На портале представлены разные продукты питания, средства личной гигиены, предметы первой необходимости и одежда.

Есть ограничения — заказ должен весить не более 20 кг, число передач одному человеку зависит от вида режима исправительного учреждения, где он находится: от двух до 12 раз в год. В колониях-поселениях и СИЗО ограничений по последнему пункту нет.

По данным пресс-службы УФСИН по Югре, услуга пользуется спросом — родственникам не нужно приезжать в колонии, это экономит время и исключает денежные затраты на билеты.